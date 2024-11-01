Продюсер назвала самую дорогую фигуристку мира

Продюсер Яна Рудковская назвала Александру Трусову самой дорогой фигуристкой мира, передает Forbes Sport.

«У Саши очень высокая ставка в ледовых шоу. Трусова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас. Это я с уверенностью могу сказать», — сказала Рудковская.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

28 сентября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Трусова подшутила над фанатами.