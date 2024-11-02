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Российская теннисистка вышла в финал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Гонконге

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Гонконге, в полуфинале соревнований одержав победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Встреча, которая продолжалась 1 час 27 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2. Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Фернандес два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Фернандес — действующая чемпионка турнира в Гонконге.

В поединке за трофей российская теннисистка сразится с британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).

Шнайдер — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде. Теннисистка в паре с Миррой Андреевой стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10 и завоевали серебряные награды.

Ранее теннисист Даниил Медведев заявил, что поражение на «Мастерсе» ударило по уверенности.

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