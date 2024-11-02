Российский хоккеист Капризов установил рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых он набирал как минимум три очка. Об этом пишет пресс-служба Лиги в социальной сети X.

В ночь на 2 ноября «Миннесота» в рамках регулярного чемпионата НХЛ одолела «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3. Капризов оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. Теперь на его счету 21 (7+14) очко в 10 матчах сезона. Российский хоккеист первым в Лиге преодолел отметку в 20 очков.

27-летний россиянин провел 35-й матч за «Миннесоту», в котором набрал минимум три очка, что является рекордом клуба. Предыдущее достижение (34 матча с тремя очками) принадлежало Микко Койву.

Благодаря трем очкам Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 21 очко (7 голов и 14 ассистов). Ближайшие преследователи россиянина — канадские хоккеисты Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз», Марк Стоун из «Вегас Голден Найтс» и Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» -— набрали по 19 очков.

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