Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-жена капитана «Динамо» подала на него в суд из-за квартиры в Москве

Экс-жена капитана минского «Динамо» Стася судится с ним из-за квартиры в Москве

close
Телеграм-канал «Mash»

Бывшая супруга капитана минского хоккейного «Динамо» Андрея Стася Валерия Курильская пытается отсудить у него половину нажитого в браке имущества. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Бывшая гимнастка Курильская и хоккеист Стась состояли в браке на протяжении 11 лет. За это время пара успела приобрести недвижимость в Москве: квартиру в 64 м2 в Хорошево-Мневниках, два парковочных места там же и 80-метровое коммерческое помещение в ТЦ «Фили град». После развода Курильская захотела получить половину имущества, а также $495 тыс.

Пара развелась в 2022 году. При этом у супругов был составлен брачный договор, и первый суд по разделу имущества Курильская проиграла, но отменила решение в кассационной инстанции. В конце октября спортсменка решила подать заявление вновь, однако хоккеист подал встречный иск в ответ.

Стась в составе сборной Белоруссии провел 188 матчей, отметился 74 (31+43) набранными баллами. В России он выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». В минское «Динамо» хоккеист вернулся в 2023 году, до этого он уже выступал за команду — в периоды 2008–2014 и 2016–2017.

Ранее экс-вратарь сборной России обвинил бывшую супругу в мошенничестве.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами