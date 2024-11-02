Экс-жена капитана «Динамо» подала на него в суд из-за квартиры в Москве

Бывшая супруга капитана минского хоккейного «Динамо» Андрея Стася Валерия Курильская пытается отсудить у него половину нажитого в браке имущества. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Бывшая гимнастка Курильская и хоккеист Стась состояли в браке на протяжении 11 лет. За это время пара успела приобрести недвижимость в Москве: квартиру в 64 м2 в Хорошево-Мневниках, два парковочных места там же и 80-метровое коммерческое помещение в ТЦ «Фили град». После развода Курильская захотела получить половину имущества, а также $495 тыс.

Пара развелась в 2022 году. При этом у супругов был составлен брачный договор, и первый суд по разделу имущества Курильская проиграла, но отменила решение в кассационной инстанции. В конце октября спортсменка решила подать заявление вновь, однако хоккеист подал встречный иск в ответ.

Стась в составе сборной Белоруссии провел 188 матчей, отметился 74 (31+43) набранными баллами. В России он выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». В минское «Динамо» хоккеист вернулся в 2023 году, до этого он уже выступал за команду — в периоды 2008–2014 и 2016–2017.

Ранее экс-вратарь сборной России обвинил бывшую супругу в мошенничестве.