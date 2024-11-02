Российский хоккеист Капризов первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков

«Миннесота Уайлд» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:3. В составе победившей команды дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который также записал на свой счет результативную передачу. Теперь на его счету 21 (7+14) очко в 10 матчах сезона. Российский хоккеист первым в Лиге преодолел отметку в 20 очков.

По итогам матча Капризов был признан первой звездой.

В составе победившей команды голами также отметились Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. У «молний» отличились Брейден Поинт, Джейк Гюнцель и Ник Пол. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одну голевую передачу, а его соотечественник — голкипер Андрей Василевский — отразил 17 бросков по своим воротам из 20.

«Миннесота» в регулярном чемпионате одержала вторую победу подряд. «Тампа» потерпела первое поражение после трех выигранных поединков.

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