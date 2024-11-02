В «Ростове» определились с основным вратарем

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что в клубе определились с основным вратарем. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Ятимов провел лучший матч в «Ростове». Мне кажется, он становится сильнее. Но пока обольщаться не стоит. Да, мы определились с первым номером. На это ушло три месяца. У всех свои сильные качества, свои недочеты», — заявил Кафанов.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» в 14-м туре РПЛ, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «Ростова» Николая Комличенко на 24-й минуте динамовцы ответили точным ударом защитника Александра Кутицкого на 27-й минуте. Еще один гол «Динамо» был отменен: на 70-й минуте из-за офсайда не засчитали взятие ворот Константина Тюкавина.

«Ростов» идет на восьмом месте с 14 баллами. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 33 очками, на три балла опережая санкт-петербургский «Зенит» и на пять — московский «Локомотив».

В следующем туре РПЛ «Ростов» также дома 9 ноября сыграет с подмосковными «Химками», матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что один из клубов РПЛ может не пройти лицензирование для участия в новом сезоне.