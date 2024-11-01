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«Монако» Головина уступило аутсайдеру в чемпионате Франции

«Монако» проиграл «Анже» в матче чемпионата Франции

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Panoramic/Global Look Press

«Монако» проиграл «Анже» в матче 10-го тура чемпионата Франции.

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил ивуарийский полузащитник «Анже» Жан-Одес Ахолу на 29-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.

После этого поражения монегаски остаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 20 очков после десяти встреч. Догнать «Монако» могут «Лилль» и «Марсель». Для этого им необходимо выиграть свои поединки десятого тура. Лидирует в Лиге 1 «ПСЖ» — у них 23 балла и девять проведенных матчей.

В следующем матче чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях со «Страсбуром». Встреча состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

«Анже» дома примет лидера чемпионата «ПСЖ». Матч пройдет также 9 ноября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Лилль» в чемпионате Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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