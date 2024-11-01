«Монако» Головина уступило аутсайдеру в чемпионате Франции

«Монако» проиграл «Анже» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 0:1.
Единственный мяч в этой встрече забил ивуарийский полузащитник «Анже» Жан-Одес Ахолу на 29-й минуте.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.
После этого поражения монегаски остаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 20 очков после десяти встреч. Догнать «Монако» могут «Лилль» и «Марсель». Для этого им необходимо выиграть свои поединки десятого тура. Лидирует в Лиге 1 «ПСЖ» — у них 23 балла и девять проведенных матчей.
В следующем матче чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях со «Страсбуром». Встреча состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.
«Анже» дома примет лидера чемпионата «ПСЖ». Матч пройдет также 9 ноября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени.
Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Лилль» в чемпионате Франции.