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«Монако» с Головиным не смог обыграть «Лилль» в чемпионате Франции

«Монако» не смог обыграть «Лилль» в матче чемпионата Франции

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Panoramic/Global Look Press

Французский «Монако» не смог обыграть «Лилль» в матче 8-го тура французской Лиги 1.

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 0:0.

Футболисты «Монако» играли в меньшинстве последние полчаса игры. На 61-й минуте вторую желтую карточку получил нидерландский защитник команды Джордан Тезе.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч. Он также стал лучшим в этой игре.

После этой ничьи, «Монако» остается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 20 очков после восьми встреч. Догнать их может «ПСЖ», если в матче 8-го тура обыграет «Страсбур». Встреча состоится 19 октября.

В следующем матче чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях с «Ниццей». Встреча состоится 27 октября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

«Лилль» сыграет в гостях с «Лансом». Матч пройдет 26 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в «Реале» жалеют о трансфере Килиана Мбаппе.

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Футбол. Чемпионат Франции
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