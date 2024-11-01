Экс-игрок сборной России: играть с Брунеем уже неприлично

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о матче национальной команды с Брунеем, отметив, что надо проверить, будет ли за Бруней играть основной состав, передает «Чемпионат».

«Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам. Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а еще и со вторым составом — это неуважение», — сказал Семшов.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Ранее в Брунее рассказали, какая сборная поедет на игру с Россией.