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В Госдуме обвинили «Динамо» в сатанизме

Депутат Милонов обвинил «Динамо» в сатанизме из-за выпуска карт таро

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил московский футбольный клуб «Динамо» в сатанизме из-за выпуска карт таро. Соответствующее заявление он сделал в комментарии порталу Legalbet.

«Пускай выкидывают на помойку свои карты таро и выпускают карточки с лучшими футболистами нашей страны. А лучше эти карты вообще сжечь! Это настоящий сатанизм. Может, у них фанатом стала Наталья Поклонская, которая ударилась в язычество?» — задался вопросом Милонов.

Парламентарий предположил, что, выпуская карты таро, «Динамо» заранее ищет оправдание тому, что у них не будет побед. По словам Милонова, подобное действие является грубейшим нарушением федерального закона. Он подчеркнул, что российский спорт не имеет ничего общего с картами таро, призвал клуб сохранять адекватность и прилагать усилия в спорте, а «не взывать к потусторонним черным силам».

«Динамо» объявило о выпуске брендированной колоды таро в клубном Telegram-канале. Клуб предложил болельщикам выиграть карты через специальный бот с предсказаниями.

Ранее «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ростовом».

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