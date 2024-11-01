«Зачем эти «Химки» нужны»: игрок «Факела» раскритиковал клубы за посещаемость

Одной из проблем Российской премьер-лиги (РПЛ) является низкая посещаемость матчей. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов.

«Я сам из Брянской области, из Дятьково. И там на команду КФК приходит по тысяче человек. Понятное дело, что это КФК, огород, мало кому интересно, но все равно собирается тысяча человек. А я вот играл за «Урал», и на игре бывало по 230 зрителей. Или вот «Химки» и их 300 человек на трибунах. Вот и зачем эти «Химки» нужны? Для чего это все?» — сказал Каштанов.

Футболист подчеркнул, что в Воронеже практически всегда на матчи собираются полные трибуны и не возникает ощущения, что интерес к футболу в России упал. Однако, по его словам, вид пустых трибун в Москве или в Химках вынуждает сформировать иное мнение.

Именно «Химки» станут соперником «Факела» в матче 14 тура РПЛ. Эта игра состоится в воскресенье, 3 ноября, в Воронеже и начнется в 17:30 по московскому времени. Команды занимают 13-е и 14-е места в турнирной таблице, набрав по 11 очков после 13 туров. «Химки» опережают «Факел» по дополнительным показателям.

Ранее «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче чемпионата России.