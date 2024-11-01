Российский пилот покинет «Феррари»

Руководитель программы «Феррари» Антонелло Колетта заявил, что российский пилот Роберт Шварцман разорвет контракт с командой после завершения сезона чемпионата мира в гонках на выносливость (WEC). Его слова приводит Sportscar365.

«Он решил сделать другой выбор, но я очень уважаю его», — заявил Колетта.

Заключительный этап соревнований состоится в эти выходные в Бахрейне.

Шварцман находится в системе Феррари» с 2017 года. Он выступал в «Формуле-2» и «Формуле-3», а затем был тестовым и резервным пилотом в «Формуле-1». В 2019 году Шварцман стал чемпионом «Формулы-3», а в 2021-м серебряным призером в «Формуле-2».

Россиянин выступает по израильской гоночной лицензии.

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