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Российский пилот покинет «Феррари»

Российский пилот Шварцман покинет «Феррари»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководитель программы «Феррари» Антонелло Колетта заявил, что российский пилот Роберт Шварцман разорвет контракт с командой после завершения сезона чемпионата мира в гонках на выносливость (WEC). Его слова приводит Sportscar365.

«Он решил сделать другой выбор, но я очень уважаю его», — заявил Колетта.

Заключительный этап соревнований состоится в эти выходные в Бахрейне.

Шварцман находится в системе Феррари» с 2017 года. Он выступал в «Формуле-2» и «Формуле-3», а затем был тестовым и резервным пилотом в «Формуле-1». В 2019 году Шварцман стал чемпионом «Формулы-3», а в 2021-м серебряным призером в «Формуле-2».

Россиянин выступает по израильской гоночной лицензии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева возобновит карьеру после дисквалификации.

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