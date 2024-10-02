Валиева должна заплатить швейцарскому суду 7 тысяч швейцарских франков

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил, передает РИА Новости

Валиева должна заплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских. Также Валиева должна заплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Вяльбе назвала суд, отклонивший апелляцию Валиевой, коррумпированным.