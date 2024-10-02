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Вяльбе назвала суд, отклонивший апелляцию Валиевой, коррумпированным

Вяльбе назвала коррумпированным швейцарский суд, отклонившего апелляцию Валиевой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что швейцарский суд, отклонивший апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, является коррумпированным, передает РИА Новости.

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо», — сказала Вяльбе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

12 сентября сообщалось, что оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда.

Ранее Николай Валуев заявил, что дело Валиевой было политизированным.

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