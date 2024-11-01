19-летний российский хоккеист стал лучшим новичком месяца в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков признан лучшим новичком октября. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В минувшем месяце Мичков провел 11 встреч, в которых набрал 9 очков (4+5).

Отмечается, что россиянином стал лидером среди новичков по голам (4), голам в большинстве (3) и очкам в большинстве (6).

На драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

Ранее Мичков забросил свои первые шайбы в НХЛ.