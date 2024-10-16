19-летний хоккеист Мичков забросил свои первые шайбы в НХЛ

19-летний российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Матвей Мичков забросил свои первые две шайбы в лиге.

Россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона». Обе шайбы Мичков забросил в первой половине первого периода.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу «Эдмонтона».

В следующем матче «Филадельфия» сыграет против «Сиэтла». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.

На драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

Ранее Мичков оформил дубль в предсезонной игре НХЛ.