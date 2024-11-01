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В Сирии назвали сборную России великой

Менеджер сборной Сирии: матч с Россией — один из самых важных за десять лет

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Менеджер сборной Сирии по футболу Эмад Аламири высоко оценил национальную команду России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Нас ждет матч с такой великой футбольной командой. Это будет одна из самых важных игр за последнее десятилетие», — заявил Аламири.

Он также добавил, что в этом матче примут участие лучшие игроки страны из Европы, Южной Америки и Азии.

Игра состоится 19 ноября на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим сборная России сыграет с командой Брунея. Встреча пройдет 15 ноября в Краснодаре.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Ранее в Брунее рассказали, какая сборная поедет на игру с Россией.

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