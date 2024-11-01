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В Брунее рассказали, какая сборная поедет на игру с Россией

«Информация о любителях не совсем точная»: в Брунее рассказали о матче с Россией

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РИА Новости

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что на матч с Россией отправится не основной состав сборной Брунея, отметив, что это не так, передает Sport24.

«В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков. У нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков», — сказала Картиена.

Также Картиена отметила, что слова от лица брунейской ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

Ранее сообщалось о том, что Бруней отправит любительскую сборную на матч с Россией.

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