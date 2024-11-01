Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Авангард» расстался с канадским хоккеистом

«Авангард» расторг контракт с Линденом Веем

close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Авангард» объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Линденом Веем. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в заявлении пресс-службы.

33-летний Вей и «Авангард» расторгли контракт с закреплением прав.

Канадец выступал за омский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12) в 20 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 20 матчей сибирский клуб набрал 15 очков. Нижнекамский «Нефтехимик», идущий на восьмой строчке, которое дает право сыграть в плей-офф, набрал 21 балл. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 34 очка. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (26).

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на лед в 12:00 по московскому времени.

Ранее «Авангард» подписал олимпийского чемпиона.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами