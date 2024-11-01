«Авангард» расстался с канадским хоккеистом

«Авангард» объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Линденом Веем. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в заявлении пресс-службы.

33-летний Вей и «Авангард» расторгли контракт с закреплением прав.

Канадец выступал за омский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12) в 20 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 20 матчей сибирский клуб набрал 15 очков. Нижнекамский «Нефтехимик», идущий на восьмой строчке, которое дает право сыграть в плей-офф, набрал 21 балл. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 34 очка. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (26).

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на лед в 12:00 по московскому времени.

Ранее «Авангард» подписал олимпийского чемпиона.