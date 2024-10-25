«Авангард» подписал олимпийского чемпиона

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным до окончания сезона.

В прошлом году он уже выступал за омичей. 31-летний хоккеист будет выступать за «ястребов» под 74-м номером.

В сезоне-2023/24 Прохоркин провел 26 матчей, в которых он забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач. В плей-офф 31-летний хоккеист набрал 5 (2+3) очков в 12 играх.

Он также является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. В финале команда, выступавшая в нейтральном статусе, обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 18 матчей сибирский клуб набрал 13 очков. Казанский «Ак Барс», идущий на восьмой строчке, которое дает право сыграть в плей-офф, набрал 18 баллов. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 30 баллов. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (22).

В следующем матче «Авангард» на своей площадке примет действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург». Встреча состоится 27 октября. Команды выйдут на лед в 14:00 по московскому времени.

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