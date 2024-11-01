Экс-футболист назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший защитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что считает красно-белых фаворитами в матче со столичным ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в примерно одинаковом состоянии. Логично, что для меня фаворит матча — «Спартак». Определяющими в игре станут реализация и ошибки в обороне», — сказал Ещенко.

Также Ещенко отметил, что игра должна получиться интересной.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата России армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее Ещенко пожаловался на то, что русские испортили его любимое место отдыха.