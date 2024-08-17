Экс-игрок «Спартака» пожаловался на то, что русские испортили его любимое место отдыха

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко заявил на YouTube-канале «ДЫР-ДЫРЧИК», что он любил отдыхать на Бали, но это место испортили русские.

«Раньше любимым местом отдыха был Бали, но сейчас там все засрали. Причем русские же и засрали. Раньше я почти каждый год летал», — сказал Ещенко.

Ещенко является воспитанником иркутского «Зенита». За свою карьеру он успел поиграть за киевские «Динамо» и «Арсенал», «Днепр», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо». Последним клубом Ещенко стало «Знамя». Он завершил карьеру в 2022 году. Сейчас Ещенко — руководитель программы развития молодежного футбола в «Кубани».

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Ранее Ещенко рассказал, что забрал машину за долги.