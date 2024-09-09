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«Ты табло видел?» Дзюба о конфликте с игроком «Амкала»

Дзюба объяснил свой конфликт с игроком «Амкала», которого пнул

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Артем Дзюба объяснил конфликт, который произошел между ним и игроком «Амкала» Антоном Карповым финальном матче Т-Лиги уличного футбола. Его слова приводит Telegram-канал 13KaiTeam.

«Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво. Заслуженная ли победа? Ты табло видел?» — заявил нападающий.

Инцидент начался со словесной перепалки. Карпов нецензурно высказался в адрес Дзюбы, который выступал за команду «Мандалориан». После нецензурной брани оппонента экс-форвард сборной России пнул оппонента. За этот эпизод Дзюба получил желтую карточку, что не устроило игроков «Амкала». Они решили покинуть поле. «Амкалу» было присуждено техническое поражение.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее агент Дзюбы прояснил будущее форварда в РПЛ.

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