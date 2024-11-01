Татьяна Тарасова о Трусовой: на Олимпиаду не по фамилиям отбирают

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Александра Трусова не сможет выиграть чемпионат России, передает «ВсеПроСпорт».

«По тому, что мы видели, Саша не выиграет чемпионат России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек», — сказала Тарасова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее сообщалось о том, что Трусова пропустит сезон-2024/25.