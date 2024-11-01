Футбольный эксперт: никто не поймет, если с Россией сыграет не основной состав Брунея

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем матче сборной России с Брунеем, заявив, что никто не поймет, если с россиянами сыграет не основной состав брунейской команды, передает «Чемпионат».

«Это ведь не Аргентина, где с Месси, например, и с Эмилиано Мартинесом. У нас сборную Брунея особо не знают, чтобы разбираться в их составе, а потом возмущаться», — сказал Созин.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на слухи о приезде Брунея вторым составом.