Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о своем заработке, отметив, что отстранение от международных соревнований ощутимо сказалось на доходах, передает Forbes Sport.

«Пока я была в спорте, мне всегда хватало, ведь я жила с родителями. Деньги просто копились. Сейчас все по-другому. Я знаю, сколько зарабатываю и сколько мне нужно», — сказала Трусова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее Трусова заявила, что не знает, зачем она выходит кататься.