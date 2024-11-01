Фигуристка Трусова не знает, зачем она выходит кататься

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что пока не может поставить точку в карьере, передает Forbes Sport.

«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили, зачем я выхожу кататься? А я сама не знаю зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение», — сказала Трусова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

28 сентября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее сообщалось о том, что Трусова пропустит сезон-2024/2025.