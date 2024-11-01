Овечкин вновь сократил отставание от рекорда Гретцки

Александр Овечкин, играя за «Вашингтон Кэпиталз», забросил 858-ю шайбу в рамках матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 36 шайб. Об этом сообщает РИА Новости.

Очередная шайба была забита капитаном команды в игре против «Монреаль Канадиенс», Овечкин довел общее число своих шайб в НХЛ до 858. Также Овечкин записал на свой счет две голевые передачи.

До этого бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет трудно в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.