«Не дворовая лига»: российский тренер оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет трудно в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В принципе, есть какой‑то шанс на то, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, но важно понимать, что 37 шайб для Овечкина будет тяжело забросить, ведь НХЛ – это вам не дворовая лига», — заявил он.

В ночь на 30 октября «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль в первом периоде. Для него эти шайбы стали 856-й и 857-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.