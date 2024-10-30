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В «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля

Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: он проявил себя великолепно

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери восхитился игрой российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит официальный сайт Лиги.

Матч завершился победой «столичных» со счетом 5:3, Овечкин оформил дубль в первом периоде.

«Думаю, что он проявил себя великолепно. Он хорошо катался, владел шайбой и принимал хорошие решения. Он должен быть очень уверен в себе после такого матча», — заявил специалист.

Для Овечкина эти шайбы стали 856-й и 857-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее три очка Кирилла Капризова принесли победу «Миннесоте» над «Питтсбургом».

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