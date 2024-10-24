На баскетболиста Леброна Джеймса и его сына подали в суд

Две женщины подали в суд на американских баскетболистов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его сына Бронни. Об этом сообщает TMZ Sports.

Источник утверждает, что обвинили спортсменов в ДТП, которое произошло еще в 2022 году. Автомобиль, в котором находились Джеймсы, врезался в транспортное средство женщин на шоссе в городе Литтл-Рок.

23 октября баскетболисты установили уникальное достижение. Во второй четверти матча против «Миннесоты Тимбервулвз» одновременно на площадке оказались форвард команды Леброн Джеймс и новичок Бронни Джеймс. Это первый случай в истории НБА, когда на паркете сыграли отец и сын.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Джеймса-старшего признали MVP баскетбольного турнира на Олимпийских играх.