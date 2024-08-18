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На Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе

Банкеро реализовал первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе

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PBA/X

Баскетболист «Мералко Болтс» Крис Банкеро реализовал первый в истории этого вида спорта четырехочковый бросок.

Это произошло в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA). В этом турнире первой из профессиональных лиг внедрила четырехочковую линию, которая находится более чем в восьми метрах от кольца.

Впервые PBA опробовала это нововведение на Матче звезд в 2023 году. PBA стала первой крупной профессиональной ассоциацией баскетбола 5х5, включившей четырехочковые броски в регламент.

«Мералко Болтс» обыграл «Магнолия Хотшотс» со счетом 99:94.

Стоит отметить, что после Банкеро Холо Мендоса из «Болтс» реализовал еще одну четырехочковую попытку. Первым попытался поразить кольцо из четырехочковой зоны Крис Ньюсом, но свой бросок он смазал.

PBA была основана в 1975 году. Она стала первой профессиональной лигой в Азии. Сейчас этот турнир является вторым старейшем на планете из ныне действующих. Старейшей лигой является Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), которая была основана в 1946 году.

Ранее Леброн Джеймс был признан MVP баскетбольного турнира на Олимпийских играх.

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