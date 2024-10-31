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Экс-тренер «Спартака» дал прогноз на выступление ЦСКА

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА сможет бороться за медали РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА будет бороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ) до последнего тура.

По его словам, приход сербского специалиста Марко Николича является серьезным подспорьем для того, чтобы рассматривать красно-синих как одних из претендентов за призовую тройку.

«Пока ЦСКА не хватает сыгранности, и исполнители не находятся в оптимальной форме, костяк команды только формируется. Они усилились немножко, игроки стараются. Поэтому, думаю, что армейцы бороться за медали будут до последнего тура», — заявил Гладилин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее экс-тренер «Спартака» обрисовал перспективы «Химок» в сезоне РПЛ.

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