Экс-тренер «Спартака» обрисовал перспективы «Химок» в сезоне РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Химки» имеют все шансы по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) сохранить прописку и не вылететь в Первую лигу.

По его словам, команда под руководством Франка Артиги демонстрирует качественный футбол и способна обыгрывать фаворитов.

«Химки» имеют хороший состав, лидеры набрали кондиции. У них много опытных игроков — Джикия, Бакаев, Заболотный, стала получаться у них командная игра, победа над «Локомотивом» тому подтверждение», — заявил Гладилин.

В прошлом туре химчане проиграли столичному «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыл столичный клуб, на 28-й минуте отличился Даниил Фомин. Следом игроки «Химок» забили дважды: Лукас Вера на 30-й минуте и Зелимхан Бакаев на 45+1-й минуте. Через две минуты «Динамо» сравняло благодаря голу Роберто Фернандеса. Во втором тайме у «Динамо» отличился Артур (50-я минута) и Муми Нгамале (73-я минута). Третий гол «Химок» стал автоголом — Александр Кутицкий срезал мяч в свои ворота.

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