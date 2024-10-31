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Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из Греции

Бывший тренер «Спартака» Витория возглавил греческий «Панатинаикос»

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Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Спартака» португалец Руй Витория стал наставником в греческом «Панатинаикосе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Известно, что 54-летний Витория подписал контракт до 2026 года. На посту главного тренера он заменит уругвайца Диего Алонсо, которого «Панатинаикос» уволил во вторник. Под руководством прежнего наставника клуб выиграл всего три матча из девяти в чемпионате Греции. «Панатинаикос» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Через полгода красно-белые объявили о расторжении контракта с португальским специалистом. Под его руководством российская команда впервые за десять лет смогла пробиться в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в своей группе с такими командами, как «Наполи», «Лестер» и «Легия».

До этого Витория работал в Португалии и Саудовской Аравии. Его «Бенфика» дважды становилась чемпионом, а также один раз — обладателем Кубка страны.

Ранее «Краснодару» предсказали падение в таблице.

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