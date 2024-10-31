Экс-тренер «Спартака» объяснил, в чем сила «Краснодара»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграть золотые медали.

По его словам, команда под руководством Мурада Мусаева способна навязать конкуренцию петербургскому «Зениту», который неизменно побеждает в чемпионате России с 2019 года.

«Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Есть тренер, который знает коллектив, уже имеет опыт работы в клубе, провел работу над ошибками после того, как работал предыдущий раз, поэтому они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство», — заявил Гладилин.

В прошлом туре «Краснодар» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата России. В их активе 33 очка после 13 туров. На три балла отстает идущий вторым Зенит» и на пять — «Локомотив».

Следующий матч «Краснодар» проведет дома против «Оренбурга». Игра состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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