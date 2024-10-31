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Дзюба сравнил себя со львом

Дзюба об оскорблениях с трибун: неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев

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ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что на протяжении карьеры часто получал оскорбления с трибун. Об этом он рассказал в интервью каналу «Брейн в деле».

«Как часто мне кричали нелицеприятные вещи? Постоянно. Неправильно, что это происходит, но оно как есть. Это часть игры. На самом деле неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все», — заявил Дзюба.

Также он оценил поступок блогера Михаила Литвина, который ударил оскорбившего его болельщика на матче Медиалиги.

«Я уже чуть повзрослее, чем Миша. Странная ситуация, неожиданная вообще. Литвин сам понимает, что вспылил. Я его вообще не осуждаю никак, но общая масса моих знакомых удивились этому поступку», — добавил футболист.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.

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