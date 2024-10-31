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Главу МОК призвали встать на колени перед русским народом

Чемпион Игр Васильев призвал главу МОК Баха стоять на коленях перед русскими

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Carlos Perez Gallardo/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах положил начало процессу разрушения международного олимпийского движения. Его слова приводит РИА Новости.

«Все его высказывания для меня ничего не стоят. Томас Бах – человек, родившийся в той стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях. Потому что эта страна принесла такое количество зла нашему государству, что им уже никогда не отмыться», — заявил Васильев.

Бах родился в Германии.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в МОК выступили с обвинениями в адрес России.

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