«Плохо, ужасно»: тренера «Спартака» призвали не экспериментировать в матче с ЦСКА

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор призвал главного тренера красно-белых Деяна Станковича не экспериментировать со стартовым составом на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надеюсь, Станкович не будет экспериментировать. Его эксперименты во встрече с «Локомотивом» закончились плохо, а с «Краснодаром» — вообще ужасно. У меня есть надежда, что на этот раз он не будет ничего выдумывать», — заявил Мор.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

«Спартак» в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее тренера «Спартака» Станковича назвали разочарованием.