«Ничего нового»: в ЦСКА рассказали о подготовке к «Спартаку»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич признался, что команда готовится к противостоянию со столичным «Спартаком», которое пройдет в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), так же, как и к другим матчам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Готовимся к матчу со «Спартаком», как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда в смысле выбора тренировочных упражнений, теории. Нет ничего нового или особенного. Просто готовимся к игре», — заявил специалист.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

«Спартак» в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича назвали разочарованием.