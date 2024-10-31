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В ЦСКА рассказали, как «пихают» Акинфееву за ошибки

Защитник ЦСКА Дивеев: когда Акинфеев делает ошибку, мы можем ему пихнуть

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев может критиковать и «пихать» игрокам за глупые ошибки, однако после его ошибок футболисты также могут ему на это указать. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Иногда, когда он сделает ошибку, мы можем пихнуть. Конечно, это нормальное общение в команде. Ты должен спрашивать с себя, с партнеров. У нас взаимный обмен «пихача», — заявил Дивеев.

38-летний Акинфеев провел за армейцев 70 тысяч минут во всех турнирах. Это достижение покорилось Акинфееву в матче Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» (0:0). Матч против воронежцев стал для Акинфеева 780-м в футболке ЦСКА.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Защитнику 25 лет.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, набрав 24 очка. В следующем, 14-м туре армейцы сразятся с московским «Спартаком». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о настрое на матч со «Спартаком».

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