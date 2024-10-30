«Живу ради таких игр»: тренер ЦСКА о матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком», который пройдет в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и признался, что получает большое удовольствие от подобных игр. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Слава богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность выступить в таком матче. Надо отдавать все силы и правильно подготовиться», — сказал Николич.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

«Спартак» в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее легенда «Спартака» ответил на вопрос, надо ли уволить тренера из клуба.