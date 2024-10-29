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Легенда «Спартака» ответил на вопрос, надо ли уволить тренера из клуба

Легенда «Спартака» Ананко призвал не увольнять Станковича из клуба

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Александр Вильф/РИА Новости

Легенда московского «Спартака» Дмитрий Ананко в «Спартак шоу» на YouTube призвал не увольнять из клуба главного тренера команды Деяна Станковича.

«Дайте поработать, наберитесь терпения. Тренером в «Спартаке» должен быть человек, который работал или играл в топ-клубе. Подбор футболистов должен быть такой же», — сказал Ананко.

27 октября «Спартак» под руководством Станковича в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0, забитыми мячами в составе москвичей отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая 11 баллов лидирующему «Краснодару».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее комментатор Георгий Черданцев назвал тренера «Спартака» Станковича разочарованием.

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