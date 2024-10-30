Легендарный фигурист предложил ставить квадроберов на четыре конька

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал идиотизмом занятие квадробингом и иронично предложил ставить квадроберов на четыре конька. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Запрещать... Может, действительно, и не нужно. Посмотрим — вдруг к чему-то хорошему приведет. Может, они и правда превратятся в котов и собак. Можно квадроберов в фигурное катание. Только им надо надеть четыре конька — на руки и ноги. То есть лапы, прошу прощения», — заявил Жулин.

24 октября СМИ сообщили, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды любых «деструктивных идеологий», его могут внести в через несколько месяцев. По данным источников в нижней палате парламента, к таким идеологиям могут отнести квадробинг.

Жулин выступал в танцах на льду. В паре с Майей Усовой он был серебряным призером (1994) и бронзовым призером (1992) Олимпийских игр, чемпионом мира (1993) и чемпионом Европы (1993). В роли тренера Жулин привел к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова под его руководством завоевала серебряные награды Игр в 2022 году.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал кадроберов ужасной историей.