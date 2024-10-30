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«Ужасная история»: чемпион Игр Фетисов призвал запретить квадробинг

Олимпийский чемпион Фетисов назвал кадроберов ужасной историей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фетисов призвал запретить квадробинг. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пока эту тему в Госдуме РФ не обсуждали. Поступит – рассмотрим. Квадроберы – это ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям. Все, что является противоестественным, должно быть запрещено», — заявил Фетисов.

24 октября СМИ сообщили, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды любых «деструктивных идеологий», его могут внести в через несколько месяцев. По данным источников в нижней палате парламента, к таким идеологиям могут отнести квадробинг.

Фетисов большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Он — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).

Ранее российский футболист запретил дочери становиться квадробером.

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