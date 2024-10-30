Строительная компания Mockba Modular стала титульным спонсором английского клуба «Шеффилд Уэнсдей». Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте команды в социальной сети X 18 октября.

Российские СМИ обратили внимание на эту новость из-за того, что на футболках английской команды теперь написано «MOCKBA» верхним регистром.

close swfc/Twitter

Mockba Modular (MOCKBA) — строительная компания, которая была зарегистрирована в Уэйкфилде в 2016 году, ее управляющим директором является британский предприниматель Павел Матвеев. Название — это аббревиатура от Matveev Offsite Construction.

«Шеффилд Уэнсдей» — английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир. Один из самых старых и титулованных клубов в Англии. Основан в 1867 году под названием «Уэнсдей» (англ. The Wednesday Football Club), а в 1929 году был переименован в «Шеффилд Уэнсдей». Команда играет в Чемпионшипе, это второй дивизион в Англии. При этом в своей истории клуб четыре раза выигрывал чемпионат Англии и трижды завоевывал Кубок страны.

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