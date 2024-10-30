Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На футболках английского клуба появилась надпись «MOCKBA»

На футболках английского клуба «Шеффилд Уэнсдей» появилась надпись MOCKBA

close
John Sibley/Reuters

Строительная компания Mockba Modular стала титульным спонсором английского клуба «Шеффилд Уэнсдей». Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте команды в социальной сети X 18 октября.

Российские СМИ обратили внимание на эту новость из-за того, что на футболках английской команды теперь написано «MOCKBA» верхним регистром.

close
swfc/Twitter

Mockba Modular (MOCKBA) — строительная компания, которая была зарегистрирована в Уэйкфилде в 2016 году, ее управляющим директором является британский предприниматель Павел Матвеев. Название — это аббревиатура от Matveev Offsite Construction.

«Шеффилд Уэнсдей» — английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир. Один из самых старых и титулованных клубов в Англии. Основан в 1867 году под названием «Уэнсдей» (англ. The Wednesday Football Club), а в 1929 году был переименован в «Шеффилд Уэнсдей». Команда играет в Чемпионшипе, это второй дивизион в Англии. При этом в своей истории клуб четыре раза выигрывал чемпионат Англии и трижды завоевывал Кубок страны.

Ранее 16-летний футболист установил мировой рекорд.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами