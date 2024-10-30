«Приняли вызов»: Овечкин оценил победу «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему было весело играть против «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Всегда весело сыграть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать. Важные два очка… Мы приняли вызов. Наша команда пытается играть жестко, просто. Вижу результат», — сказал Овечкин.

Матч завершился победой «столичных» со счетом 5:3, Овечкин оформил дубль в первом периоде. Для Овечкина эти шайбы стали 856-й и 857-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.