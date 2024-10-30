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Три очка Капризова принесли победу «Миннесоте» над «Питтсбургом»

Три очка Капризова принесли победу «Миннесоте» над «Питтсбургом» в матче НХЛ

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Миннесоты» три очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов (1+2). Помимо него, заброшенными шайбами в составе «Уайлд» отметились Якуб Лауко, Фредерик Годро, сделавший дубль, и Матс Цуккарелло. Другой российский игрок Марат Хуснутдиноа сделал один голевой пас.

После девяти проведенных встреч «Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 14 баллов.

В сезоне-2023/24 Капризов сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступали три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Александр Овечкин оформил дубль в первом периоде матча с «Рейнджерс».

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