Футболист сборной России высказался по поводу работы комментаторов

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Руслан Литвинов заявил, что его не раздражают комментаторы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это их работа: где-то про кого-то хорошо сказать, где-то плохо. Я спокойно отношусь. Они делают свою работу, как и мы на поле. У них бывают плохие матчи, как и у нас», — заявил Литвинов.

22 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал российских комментаторов.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил наставник.

В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов провел 11 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

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