Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» купило игрока за 1000 рублей

Московское «Динамо» заплатит «Салавату» за Гуськова 1000 рублей

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» подписал игрока уфимского «Салавата Юлаева» Матвея Гуськова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник сообщает, что сумма компенсации за Гуськова составила 1000 рублей.

Соглашение 23-летнего хоккеиста с «Динамо» рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2024/2025 Гуськов провел десять матчей и не набрал ни одного очка.

27 сентября сообщалось, что КХЛ запретила дарить хоккеиста в казахстанский клуб в рамках дружбы стран. Хоккейный комментатор назвал произошедшее цирком.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее у всех хоккеистов молодежки «Салавата Юлаева» обнаружили допинг.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами