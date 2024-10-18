«Динамо» купило игрока за 1000 рублей

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» подписал игрока уфимского «Салавата Юлаева» Матвея Гуськова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник сообщает, что сумма компенсации за Гуськова составила 1000 рублей.

Соглашение 23-летнего хоккеиста с «Динамо» рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2024/2025 Гуськов провел десять матчей и не набрал ни одного очка.

27 сентября сообщалось, что КХЛ запретила дарить хоккеиста в казахстанский клуб в рамках дружбы стран. Хоккейный комментатор назвал произошедшее цирком.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее у всех хоккеистов молодежки «Салавата Юлаева» обнаружили допинг.